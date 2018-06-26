Лидер Bee Gees стал рыцарем

71-летний лидер знаменитой диско-группы Bee Gees Барри Гибб получил титул рыцаря от британского принца Чарльза в Букингемском дворце. Музыкант посвятил это достижение своим покойным братьям, которые стояли вместе с ним у истоков легендарного коллектива, сообщает AOL.

Братья Гибба, Морис и Робин, умерли в 2003-м и 2012 году, соответcтвенно.

"Если бы не они, меня бы тут не было. Очень надеюсь, что они знают, что произошло со мной и гордятся этим. Я молюсь за них каждый день", — рассказал музыкант Bee Gees.

Официально титул рыцаря вручили Гиббу за достижения в области музыки и благотворительности.

Группа Bee Gees была основана в 1958 году. Успех команды пришелся на концец 1960-х – начало 1970-х. Коллектив прославился хитами "Stayin Alive", "Night Fever", "Jive Talkin", "Words" и другими.