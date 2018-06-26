Касаткина вышла в третий раунд теннисного турнира в Истбурне

Российская теннисистка Дарья Касаткина сумела выйти в третий круг турнира в Истбурне. Его призовой фонд превышает 850 тысяч долларов. Матч между россиянкой и бельгийкой Элисон Ван Эйтванк получился очень напряженным. Касаткина победила в трех партиях со счетом 5:7, 6:4, 6:1.

Игра продолжалась более двух часов. Российская теннисистка, посеянная на турнире под 7-м номером, в следующем раунде сразится с представительницей Латвии Анастасией Севастовой.

Ранее зачехлила ракетку в Истбурне еще одна россиянка Светлана Кузнецова, уступившая Элизе Мертенс из Бельгии в двух сетах со счетом 1:6, 1:6.