На дом в Казани упал кран

В Казани на многоэтажный дом упал башенный кран. Инцидент произошел на проспекте Альберта Камалеева. Пострадал крановщик. Он уже доставлен в травмпункт, сообщает агентство "Интерфакс-Поволжье" со ссылкой на местный Минздрав.

В Гидрометцентре журналистам рассказали, что сегодня в столице Татарстана прошел проливной дождь с ветром, порывы которого достигали 18 метров в секунду. Местами прошел град.