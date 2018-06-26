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26 июня 201820:14 Ольга Мещерякова

Дольщики, зарплата бюджетников, ипотека: Путин дал новые поручения по итогам "Прямой линии"

Владимир Путин подписал еще целый ряд поручений по итогам "Прямой линии". Правительство должно окончательно решить проблемы обманутых дольщиков, помочь многодетным семьям в выплате ипотеки, расширить сеть льготных авиамаршрутов. А еще есть поручения региональным властям о школах, больницах и домах, разрушенных большой водой.

У Евгении сегодня день рождения. Она очень надеется, что следующий отметит уже в новом доме.

- Несколько дней назад мне звонили и сказали, что мы включены в списки.

В мае 2017 года река Кумы без стука вошла в тысячи домов Ставрополья. Дом Евгении признали непригодным для жизни, но в жилищном сертификате отказали. Ровно через год и месяц "Прямая линия" соединила пострадавших от стихии и главу государства.

"Я просто хочу вас заверить, что в вашем конкретном случае мы, конечно, поразбираемся, и я буду ждать по этому поводу доклада губернатора Ставропольского края", — пообещал президент России Владимир Путин.

15 поручений президента по итогам "Прямой линии" опубликованы на сайте Кремля. Вот лишь некоторые: сократить сроки выдачи жилищных сертификатов пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, принять меры для завершения строительства жилья дольщиков, субсидировать ипотечную ставку для многодетных семей (те самые 6% — реальность), проконтролировать рост зарплат бюджетников, обеспечить транспортную доступность к участкам в Дальневосточном федеральном округе.

Тысячи уже получили заветные гектары, а в довесок — бескрайнюю равнину проблем и вопросов, как добраться, как получить разрешение на строительство подъездного пути или вырубку леса на своем участке. Почему-то все эти, казалось бы, простейшие вопросы до сих пор были без ответа.

"Многие гектары находятся не у дорог, а где-то в лесу, и к ним нужно как-то пробираться. А как пробираться, люди не знают", — объясняет Андрей Попов.

Она плакала, обращаясь к президенту. Пережив страшную беду, увозя детей из-под огня горящего юго-востока Украины, Татьяна Васильева теперь в России.

- Владимир Владимирович, пожалуйста, обратите на нас внимание и на проблему, чтобы упростить систему получения гражданства для граждан ЛНР и ДНР.

- Постараюсь сделать так, чтобы в вашем случае проблема была закрыта. Но она носит более широкий характер. Я глубоко убежден в том, что мы вообще должны пойти по пути либерализации всего, что связано со сферой приобретения российского гражданства.

Из-за бюрократической проволочки, какой-то ерунды она — отличный специалист — не могла найти работу, получить гражданство в стране, которая приняла, обещав помочь. Теперь надеется, что жизнь наладится.

Еще одно обращение во время "Прямой линии" было от депутата и писателя Сергея Шаргунова — об отмене уголовной ответственности за репосты в Интернете. В Госдуму уже внесен законопроект, предлагающий заменить реальные сроки крупным штрафом.

На "Прямую линию", конечно, дозвонились единицы, надежду обрели тысячи, миллионы. Уже совершенно очевидно, что "Прямая линия" — это возможность сделать наиболее эффективным взаимодействие на всех уровнях. Принятые и утвержденные президентом поручения обязательны к исполнению. Доклады чиновников о выполненной работе ждут в Кремле.

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