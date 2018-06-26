Новости Общество

Все видео этой рубрики
26 июня 201820:41 Алексей Петров

Медведев: нужно соблюсти интересы и работников и государства

Возраст не должен быть причиной увольнения. Это запрещено законом. Важно сохранить профессионалов с многолетним опытом. Об этом Дмитрий Медведев говорил на совещании по развитию экономики и социальной сферы.

На совещании у председателя правительства — не только министры, но и бизнес, руководители общественных объединений. В центре внимания — пакет законопроектов, касающийся поправок в пенсионное законодательство, — правительство уже направило его в Госдуму.

Чтобы увеличить пенсии и добиться долгосрочной сбалансированности пенсионной системы, необходимо учесть интересы и работников, и работодателей, и государства, — подчеркивает Дмитрий Медведев. Важнейший нюанс — возраст ни в коем случае не должен становиться предлогом для дискриминации. И Роструд будет тщательно следить за этим.

"Многие сейчас уже волнуются, что будет сложно сохранить работу, найти новую работу. Нам очень важно не потерять ни одного профессионала, приложить все усилия, чтобы у людей в зрелом возрасте не было проблем при приеме на работу, еще раз хочу подчеркнуть, возраст ни в коем случае не должен быть причиной для увольнения людей. Дискриминация в трудовых отношениях по возрасту у нас законодательно запрещена", — подчеркнул Медведев.

И дело даже не только в дисбалансе. Сейчас на одного пенсионера приходится вдвое меньше работающих, чем полвека назад. Но ведь и старшее поколение на пенсию не торопится. По статистике в первые годы после наступления пенсионного возраста остается работать каждый второй пенсионер. Первоклассные специалисты, которые и сейчас дадут фору любому.

"Нужно людей в этой ситуации поддержать, чтобы они чувствовали себя востребованными и могли передать свои профессиональные навыки молодежи самых разных качествах, в том числе и в виде наставничества. Важно, чтобы человек, который в старшем возрасте продолжает трудиться, был здоров, чтобы у него было достаточно сил, поэтому нужно обязательно уделять внимание диспансеризации. Во-вторых, многим людям старшего поколения действительно потребуется переобучение. Нужно организовать программы, которые позволят людям освоить востребованные и совсем новые специальности", — заявил премьер-министр.

И это задача для бизнеса, который заинтересован в том, чтобы эффективно использовать ценные кадры.

"Здесь речь не идет о том, чтобы какие-то ресурсы дополнительные компаниям выделять. Речь скорее идет о признании этой работы как работы государственной важности", — отметил Александр Шохин, президент российского союза промышленников и предпринимателей.

Кабинет министров рассчитывает на то, что предложенный пакет законопроектов должен быть рассмотрен депутатами уже в эту, весеннюю сессию. А изменения заработают со следующего года. Откладывать просто нельзя.

Сейчас

23:49

В одной из больниц Техаса прогремел мощный взрыв

22:20

Россия заплатит взносы, если в ПАСЕ восстановят ее права

19:19

МАК: в февральском крушении Ан-148 в Подмосковье виноват экипаж

18:28

На дом в Казани упал кран

18:13

Нидерланды запретили закрывать лицо в общественных местах

15:21

В поезде Екатеринбург - Анапа отравились дети

14:22

Президент назначил полпредов в четырех федеральных округах

Показать все новости

Чемпионат мира по футболу 2018

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Захарова о запрете на въезд Примакову: ОБСЕ не может защитить журналистов

Захарова о запрете на въезд Примакову: ОБСЕ не может защитить журналистов

1 час назад

Трансляции

16:50

Футбол. Чемпионат мира. Южная Корея - Германия
16:50

Футбол. Чемпионат мира. Мексика - Швеция
20:50

Футбол. Чемпионат мира. Сербия - Бразилия
20:50

Футбол. Чемпионат мира. Швейцария - Коста-Рика
Все трансляции
Месси помог Аргентине обыграть Нигерию и пробиться в 1/8 финала

Месси помог Аргентине обыграть Нигерию и пробиться в 1/8 финала

1 час назад
Россия заплатит взносы, если в ПАСЕ восстановят ее права

Россия заплатит взносы, если в ПАСЕ восстановят ее права

1 час назад
Исландцы уступили хорватам и не смогли выйти в плей-офф чемпионата мира

Исландцы уступили хорватам и не смогли выйти в плей-офф чемпионата мира

1 час назад
В одной из больниц Техаса прогремел мощный взрыв

В одной из больниц Техаса прогремел мощный взрыв

27 минут назад
Деньги собрали, но памятника нет: увековечить память Татьяны Самойловой мешают склоки

Деньги собрали, но памятника нет: увековечить память Татьяны Самойловой мешают склоки

3 часа назад
10 самых опасных стран для женщин

10 самых опасных стран для женщин

11 часов назад
Нужна помощь: Ульяну Исакову спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Ульяну Исакову спасет дорогое лекарство

21.06.2018 09:15
Гоген Солнцев рассказал о трагедии, сблизившей его с женой-пенсионеркой

Гоген Солнцев рассказал о трагедии, сблизившей его с женой-пенсионеркой

5 часов назад
С Андреем Дементьевым простятся 29 июня в Зале имени Чайковского

С Андреем Дементьевым простятся 29 июня в Зале имени Чайковского

6 часов назад
Всеволод Шиловский рассказал, как Марис Лиепа пытался поставить его на колени

Всеволод Шиловский рассказал, как Марис Лиепа пытался поставить его на колени

9 часов назад
Все больше шведов недовольны скандинавским социализмом

Все больше шведов недовольны скандинавским социализмом

9 часов назад
США опять угрожают Турции санкциями. Покупка С-400 может "отравить Штатам пунш"

США опять угрожают Турции санкциями. Покупка С-400 может "отравить Штатам пунш"

3 часа назад
Тунисская кухня - уникальное сочетание вкусов и щедрое восточное изобилие!

Тунисская кухня - уникальное сочетание вкусов и щедрое восточное изобилие!

6 часов назад
Президент назначил полпредов в нескольких федеральных округах

Президент назначил полпредов в нескольких федеральных округах

9 часов назад
Спасите Илюшу от бесконечных приступов эпилепсии

Спасите Илюшу от бесконечных приступов эпилепсии

25.06.2018 14:08
Оккультный ритуал или провокация: в Уфе выясняют, откуда в суде взялась соль

Оккультный ритуал или провокация: в Уфе выясняют, откуда в суде взялась соль

1 час назад
"Наплевательский" плащ Мелании Трамп стал хитом Интернета

"Наплевательский" плащ Мелании Трамп стал хитом Интернета

2 часа назад
Молодой россиянин погиб на отдыхе в Турции

Молодой россиянин погиб на отдыхе в Турции

2 часа назад
Торговая война США и Европы продолжается. Есть первые жертвы

Торговая война США и Европы продолжается. Есть первые жертвы

3 часа назад
Медведев: нужно соблюсти интересы и работников и государства

Медведев: нужно соблюсти интересы и работников и государства

3 часа назад
Дольщики, зарплата бюджетников, ипотека: Путин дал новые поручения по итогам "Прямой линии"

Дольщики, зарплата бюджетников, ипотека: Путин дал новые поручения по итогам "Прямой линии"

4 часа назад
МАК: в февральском крушении Ан-148 в Подмосковье виноват экипаж

МАК: в февральском крушении Ан-148 в Подмосковье виноват экипаж

4 часа назад
Сборная Перу одержала первую победу на чемпионате мира

Сборная Перу одержала первую победу на чемпионате мира

5 часов назад
Впервые без голов: французы и датчане сыграли вничью

Впервые без голов: французы и датчане сыграли вничью

5 часов назад
На дом в Казани упал кран

На дом в Казани упал кран

5 часов назад
Нидерланды запретили закрывать лицо в общественных местах

Нидерланды запретили закрывать лицо в общественных местах

5 часов назад
Президент Филиппин назвал бога глупцом

Президент Филиппин назвал бога глупцом

5 часов назад
Украинка, обратившаяся к Путину, получила российский паспорт

Украинка, обратившаяся к Путину, получила российский паспорт

6 часов назад
На мичиганском фестивале воздушных шаров аэростат налетел на высоковольтную линию. Видео

На мичиганском фестивале воздушных шаров аэростат налетел на высоковольтную линию. Видео

6 часов назад
Как крупнейший в мире телеком-оператор помогает АНБ шпионить за глобальным интернетом

Как крупнейший в мире телеком-оператор помогает АНБ шпионить за глобальным интернетом

6 часов назад
Помпео: русские не разделяют наши ценности

Помпео: русские не разделяют наши ценности

7 часов назад
Биологи оценили ущерб: одичавшие кошки истребляют рептилий Австралии миллионами

Биологи оценили ущерб: одичавшие кошки истребляют рептилий Австралии миллионами

7 часов назад
Bloomberg: Instagram стоит как два "Газпрома"

Bloomberg: Instagram стоит как два "Газпрома"

7 часов назад
Москальковой не разрешили посетить Одинцова в киевском СИЗО

Москальковой не разрешили посетить Одинцова в киевском СИЗО

7 часов назад
Грабители проникли в дом вдовы Михаила Круга

Грабители проникли в дом вдовы Михаила Круга

8 часов назад
Renault покажет в Москве новый кроссовер для России

Renault покажет в Москве новый кроссовер для России

9 часов назад
Задержан сотрудник университета "Синергия", насмерть сбивший беременную

Задержан сотрудник университета "Синергия", насмерть сбивший беременную

9 часов назад
Комикс как инструкция для убийства: шокирующие подробности убийства украинской модели в США

Комикс как инструкция для убийства: шокирующие подробности убийства украинской модели в США

11 часов назад
СК завершил расследование дела о наезде на пешеходов у метро "Славянский бульвар"

СК завершил расследование дела о наезде на пешеходов у метро "Славянский бульвар"

11 часов назад
Дана Борисова завязала с наркотиками и переезжает поближе к дочери

Дана Борисова завязала с наркотиками и переезжает поближе к дочери

12 часов назад
Мара Багдасарян продает свой Mercedes, поскольку ездить на нем ей нельзя

Мара Багдасарян продает свой Mercedes, поскольку ездить на нем ей нельзя

12 часов назад
Ейск: курорт на самом мелком в мире море

Ейск: курорт на самом мелком в мире море

13 часов назад
Марию Миронову ограбили в центре Москвы

Марию Миронову ограбили в центре Москвы

13 часов назад
Сколько кофе нужно пить для укрепления сердца

Сколько кофе нужно пить для укрепления сердца

13 часов назад
5 модификаций тела, которые все еще могут удивить

5 модификаций тела, которые все еще могут удивить

14 часов назад
Булка или батон? Роскачество разрешило вечный спор Питера и Москвы

Булка или батон? Роскачество разрешило вечный спор Питера и Москвы

14 часов назад