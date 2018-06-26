Деньги собрали, но памятника нет: увековечить память Татьяны Самойловой мешают склоки

Ее называли русской богиней и первой красавицей советского кино, ей рукоплескали Канны и восхищался весь мир. Блистательная актриса Татьяна Самойлова, звезда фильмов "Летят журавли" и "Анна Каренина" ушла больше четырех лет назад, но на ее могиле на Новодевичьем кладбище по-прежнему заброшенный холмик, а вместо памятника — денежные склоки.

Актриса такой красоты, что у ее фотографии на Новодевичьем замирают даже иностранные болельщики. Москвичи подходят к могиле Татьяны Самойловой совсем с другим чувством.

- Очень жаль, что такая скромная могилка у такой великой актрисы.

"Анна Каренина", "Неотправленное письмо" — фильмы с участием Самойловой навсегда вошли в историю кино. Но роль ее жизни, конечно, Вероника в картине Калатозова "Летят журавли". На Канском фестивале фильм получил "Пальмовую ветвь", а Самойлова — приз "За очаровательную скромность". Она стала единственной советской актрисой, которую обожали на Западе. Набережная Круазет до сих пор хранит отпечаток ее ладони.

- В Каннах есть ее ручки, я видела их. А здесь? Хотя бы камень какой-то положить и оформить могилу.

Спустя четыре года после смерти актрисы на ее могиле лежат только искусственные цветы и пожелтевшие фотографии. Хотя монумент в бронзе, созданный на деньги Союза кинематографистов, давно готов — печальный взгляд, кинопленка и пальмовая ветвь.

"Принимал эскиз Михалков Никита Сергеевич. Это памятник хорошей актрисе, гениальной актрисе! И красивой женщине — вот это самое главное", — говорит скульптор Андрей Орлов.

Поставить готовый памятник на могилу Самойловой не дают ее родственники — брат и сын.

"Это такое убожество! Это недостойно ее. Мы хотим сделать достойный", — объясняет Алексей Лобарев, друг Татьяны Самойловой.

Семье Самойловой приглянутся другой проект — постамент с журавлями, стела и полупрозрачный профиль.

"Мы со своей стороны предложили несколько вариантов, которые согласовали с родственниками. Прилетал ее сын из Америки. Там идет дымовский и мансуровский гранит, а сам бюст из хрусталя", — рассказывает Максим Бочков, руководитель студии монументальной архитектуры.

Проект оценили почти в 4 миллиона рублей. Таких денег родные Самойловой найти не смогли. Новый памятник называли народным и открыли сбор денег в Интернете.

"Я и мои коллеги — актеры театра и кино, ведущие — все в едином порыве просили всех собрать эти деньги на памятник. И я так понимаю, что наш народ откликнулся", — говорит Михаил Полицеймако, актер театра и кино.

Но вместо 4 миллионов за год удалось собрать чуть больше 100 тысяч. Каменный постамент уже готов. Но о хрустале, очевидно, придется забыть. А брат Татьяны Самойловой Алексей теперь и вовсе говорит о новом проекте — на этот раз в камне.

- А кто автор монумента?

- Это профессиональная тайна человека. Когда его откроют, вот тогда будет написано, кто помог сделать это, помимо всех тех доброжелателей, которые очень любят Татьяну Евгеньевну Самойлову, но ни копейки денег на это не дают.

Коллеги и поклонники Самойловой в ответ призывают семью актрисы перестать перебирать проекты и, наконец, увековечить ее память.

"Такая актриса! Так на весь мир прозвучать картине, и сыграть в этой картине главную роль! Она имеет право на достойную память", — уверен Сергей Никоненко, народный артист РСФСР.

Родные Самойловой обещают установить памятник на Новодевичьем до конца года. В следующем году актрисе исполнилось бы 85 лет.