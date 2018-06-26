Американка преодолела более 6 тысяч километров, играя с другом в салки

Жительница американского штата Северная Каролина Джорджина Уилкинсон пролетела больше 6 тысяч километров, чтобы осалить своего приятеля из Шотландии Дрю Макьюэна. Друзья играют в салки с 2014 года и гоняются друг за другом по всему миру, сообщает Mirror.

Ради того, чтобы осалить шотландца, Уилкинсон вступила в сговор с его родственниками и переоделась в садовницу. Американка осалила Макьюэна и тут же убежала, чтобы успеть на самолет домой.

Джорджина и Дрю познакомились четыре года назад в Китае. С тех пор они играют в международные салки. Условие одно – "ход" каждого игрока обязательно должен быть связан с путешествием в другую страну.

Теперь шотландец готовит ответный шаг.