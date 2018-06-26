В Китае нашли кафе, где нет ни одного живого сотрудника. Видео

Японский блогер Shao обнаружил в Китае кафе, где нет ни одного живого сотрудника. Все происходит автоматически, посетителей обслуживают только роботы. Впрочем, у такой организации заведения есть свои существенные минусы.

Мужчина опубликовал в своем "Твиттере" видео из "автоматического" кафе. Удивительное заведение находится в городе оторое в городе Шэньчжэнь (провинция Гуандун).

Подписчикам японца понравилась идея роботизированного кафе. Их смутил только факт автоматической уборки столов.

"Таким образом легко навсегда лишиться забытых ключей или телефона", — пишут пользователи "Твиттера".

Другие блогеры успокаивают скептиков, говоря, что если подобные кафе когда-нибудь появятся в Японии, столы научат оповещать клиентов о забытых предметах.