Мосгорсуд объяснил, почему украинского омбудсмена не пускают к Сущенко

Украинская уполномоченная по правам человека Людмила Денисова пока не может встретиться с журналистом Романом Сущенко. Он признан виновным по статье "шпионаж", однако приговор не вступил в силу. Поэтому увидеть его могут только сотрудники консульства, кем омбудсмен не являет, пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяну Солопову.

Она уточнила, что Сущенко сам решил подать апелляцию. А значит, суд пока не закончен.

Напомним, в начале июня этого года гражданина Украины Романа Сущенко приговорили к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж против России.

Вооруженные силы РФ считают его кадровым украинским разведчиком в чине полковника. Сущенко собирал секретные сведения о российской армии и Росгвардии. А арестовали его как раз, когда он проводил очередную "шпионскую акцию".