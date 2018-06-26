"Наплевательский" плащ Мелании Трамп стал хитом Интернета

Плащ с надписью "I really don't care. Do u?" ("Мне правда все равно. А тебе?"), в котором супруга президента США Мелания Трамп приехала в центр к детям мигрантов, вызвал ажиотаж среди американцев.

На онлайн-платформе eBay цена за выставленный на продажу такой плащ, купленный "пару лет назад" и "надетый всего пару раз", выросла уже до 895 долларов. В аукционе за еще один подобный плащ приняли участие порядка 50 пользователей, а максимальная ставка составила 610 долларов. Хотя изначально эти плащи продавались в магазинах Zara по 39 долларов за штуку, сообщает издание Hill.

Первая леди США приехала в центр содержания детей-иммигрантов на границе США и Мексики несколько дней назад. Плащ с надписью вызвал скандал в соцсетях, пользователи гневно спрашивали, кому эта надпись была адресована, напоминает "Интерфакс".

Однако официальные представители Мелании Трамп заявили, что надпись ничего не значит и разбирать гардероб первой леди не стоит. А вот президент США Дональд Трамп в своем Twitter написал, что так его жена обратилась к распространителям фейковой информации.