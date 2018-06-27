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27 июня 201801:17 Федор Червяков

Звездные несчастья: грабители устроили неспокойную ночь двум известным артисткам

Для звезды шансона Ирины Круг минувшая ночь выдалась, мягко говоря, неспокойной. СМИ сообщают, что в дом певицы проникли грабители. Также в оперативную сводку сегодня попала и еще одна российская артистка — Мария Миронова. У актрисы похитили три тысячи долларов. Подробности звездных несчастий.

Ночь в отделении полиции. И это не новый сериал или фильм, где играет популярная актриса. Мария Миронова просидела в отделе МВД на Новом Арбате из-за кражи, став жертвой воров.

Мария Миронова обнаружила пропажу на Смоленском бульваре, в одном из банковских отделений. Якобы из ее сумки исчезла круглая сумма — об этом известная актриса заявила сама, написав пост в социальных сетях. На пост в Instagram с сообщением о краже и призывом быть бдительными откликнулись десятки подписчиков Марии Мироновой. В комментариях они выражают слова поддержки.

 

#ворнайдись

Публикация от Мария Миронова (@mariya_mironova_actress) 25 Июн 2018 в 11:20 PDT

Некоторые СМИ сообщили, что у Мироновой из сумки вытащили три тысячи долларов. Сама актриса сумму не озвучила, лишь сказала, что деньги были в отдельном конверте и их правда немало.} "Скорей всего меня "пасли" просто, потому что я вышла из одного банка, пошла в другой и за мной следили, и ехала машина, — рассказала она. — У меня это, кстати сказать, не первая ситуация. У меня было жесткое достаточно ограбление 6 лет назад. Грабителей поймали, и я об этом никогда ничего не говорила".

Эта ночь выдалась неспокойной и для другой известной в российском шоу-бизнесе дамы. В дом к певице Ирине Круг залезли воры. Они действовали тихо: забрались на первый этаж, когда вся семья уже спала на втором. То, что неизвестные проникли в дом, для его обитателей стало понятным только утром, когда увидели вскрытое окно.

Странно, но, как уверяет пресс-секретарь певицы, ни одной ценной вещи не пропало. Скорей всего, воров спугнули собаки. "Ничего не взяли, — подтверждает Анна, пресс-секретарь Ирины Круг. – В два соседних дома тоже залезли… Непонятно зачем, но для Иры это шок — еще и потому, что близится дата трагедии, которая случилась у них в доме с Мишей 1 июля".

Зачем незваным гостям понадобилось проникать в дом к звезде? Ирина сейчас в шоке. С прессой не общается. И она, и актриса Мария Миронова по фактам своих несчастий написали заявления в полицию. Идет расследование.

Текст: "Вести. Дежурная часть"

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