Австрия тренируется отбивать атаки нелегальных мигрантов на границе

В Австрии полиция и армия провели крупные учения по защите границы от нелегальных мигрантов. Участвовало несколько тысяч человек при поддержке бронетранспортеров, боевых машин пехоты и вертолетов.

Впервые представили новое полицейское подразделение "Пума", которое было создано специально для сдерживания нелегалов на границе.

В Нидерландах женщинам официально запретили носить бурку и никаб в общественных местах. Это мусульманская одежда, закрывающая лицо. Её теперь нельзя носить в транспорте, зданиях правительства, школах и больницах. Штраф — около 400 евро. Закон принят после 13 лет острых дискуссий, но вот когда он вступит в силу, пока неизвестно. Чиновники взяли время на то, чтобы оповестить население.

Подобный запрет уже действует во Франции, Швейцарии, Дании и Норвегии, сообщает телеканал "Россия 24".