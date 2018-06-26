В одной из больниц Техаса прогремел мощный взрыв

В одной из больниц штата Техас прогремел мощный взрыв. Он произошел в котельной одного из строящихся корпусов.

Пациентов в этом корпусе нет, передает телеканал "Россия 24". Возможно, от взрыва могли пострадать рабочие.

Людей эвакуируют, на месте работают спасатели и пожарные.