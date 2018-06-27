Во Владимире женщина на машине сбила годовалого ребенка

В коттеджном поселке "Ладога" во Владимире годовалый ребенок, оставленный без присмотра, выполз на проезжую часть и попал под машину. Трагедия произошла днем 26 июня.

Автомобилем, сбившем мальчика, управляла 30-летняя женщина, передает РИА Новости. Она скрылась с места происшествия. Полиция ввела план "Перехват", в результате которого автомобиль был найден, а женщина – задержана. Обстоятельства аварии устанавливаются.