Суд в США разрешил Трампу не пускать в страну мигрантов из некоторых стран

Верховный суд США признал законным указ Дональда Трампа о запрете на въезд в страну из-за угрозы терроризма гражданам ряда мусульманских стран. В итоговом заявлении сказано, что американский президент не нарушает норм Конституции и закон может быть принят.

До этого указ тормозили апелляционные суды и его пришлось дважды редактировать.

Американские визы не будут выдавать жителям Ирана, Ливии, Сомали, Сирии, Йемена, Северной Кореи и Венесуэлы.

В Вашингтоне сегодня уже прошли массовые протесты против указа Трампа. Митингующие назвали его ксенофобским, сообщает "Россия 24".