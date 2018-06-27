За три года все книги ЗАГСов переведут в "облако"

Федеральная налоговая служба России планирует за три года перевести все книги ЗАГСов в облачные хранилища данных. Об этом сообщил глава ФНС Михаил Мишустин в интервью "Коммерсанту".

Как заявил Михаил Мишутин, федеральная информационная система, создание которой упростит работу 15 тысячам сотрудникам ЗАГСов, находится в процессе тестирования.

С октября 2018 года они будут работать в онлайн-режиме и по единым стандартам. Благодаря такой системе больше не понадобится пересылать бумаги из одного ЗАГСа в другой и направлять бумажную отчетность федеральным органам исполнительной власти.

Также до 2021 года специалисты намерены перевести в электронный вид исторические записи ЗАГС и произвести ретроконверсию бумажных книг с 1926 года, что, по мнению главы ФНС, позволит сформировать основу для формирования реестра населения нашей страны.

Благодаря автоматизации в ФНС ожидают, что время оказания любой услуги в ЗАГСе сократится до 15 минут. "Больше ничего не придется заполнять, все заявления сформирует сотрудник ЗАГСа, от гражданина требуется подпись. Услуги будут оказываться экстерриториально: в рамках одного визита гражданина в любой удобный ЗАГС за считаные минуты можно будет получить повторное свидетельство", — заявил Михаил Мишустин.

Наконец, добавил он, появятся электронные сервисы ЗАГС, привязанные к единому порталу госуслуг, на котором можно будет узнать об имеющихся записях в отношении самого себя и несовершеннолетних детей.