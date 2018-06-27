По территории Израиля ударила ракета из сектора Газа

С территории сектора Газа осуществлен один пуск. Ракета упала на территории Израиля. В совете Шаар-ха-Негев, граничащем с сектором Газа, прозвучал сигнал тревоги.

В результате обстрела никто не погиб и не пострадал, о разрушениях также не сообщается, передает РИА Новости.