Новак обсудил с американским коллегой санкции и пригласил его в Россию

Российский министр энергетики Александр Новак встретился в Вашингтоне со своим американским коллегой Риком Перри. Стороны обсудили ряд важных вопросов, в частности – влияние антироссийских санкций на работу в РФ таких компаний, как Halliburton, Schlumberge и ExxonMobil.

Новак и Перри обговорили и строительство газопровода "Северный поток – 2", которому грозят американские санкции.

США грозят и Ирану, требуя от импортеров снизить покупки иранской нефти до нуля. Новак на брифинге после встречи с Перри пообещал рассмотреть эту ситуацию с правовой точки зрения. Он напомнил, что меморандум, который Москва и Тегеран подписали в 2014 году, по-прежнему действует.

Также министры обсудили будущее газовой отрасли в свете того, что газ является наболее экологичным видом топлива, представленного на мировых рынках.

Новак пригласил Перри в Россию на форум "Российская энергетическая неделя". Она пройдет в Москве с 3 по 6 октября, напоминает ТАСС. Стороны договорились поддерживать постоянный контакт.