Глава ФНС: в четырех регионах отработают новую налоговую технологию

В течение полугода, начиная с 1 января, в четырех регионах России будет отработана новая технология сбора налогов на самозанятых граждан. Об этом заявил глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

Как заявил руководитель ФНС, в январе-мае 2018 года держится "неплохая тенденция" по поступлению налоговых доходов во все уровни бюджета. "В частности, консолидированный бюджет – плюс один триллион рублей по сравнению с пятью месяцами 2017 года – это 8,3 триллиона рублей. Федеральный бюджет – рост 18,9 процента, 4,4 триллиона", — сказал он.

Михаил Мишустин отметил поручение президента относительно механизма для работы самозанятых, "удобного интерфейса между людьми и налоговой службой".

В частности, по его словам, создано мобильное приложение, которое позволит регистрироваться в налоговой службе, что даст возможность осуществлять платежи фактически без налоговой отчётности, справок и документов.

"Мы также считаем, чтобы соответствующие страховые платежи, которые платят индивидуальные предприниматели в конце года, были включены в сам налог", — добавил Мишустин, отметив, что проект закона будет внесён в Госдуму.

Он попросил разрешения у президента отработать в течение полугода с 1 января данную технологию в четырёх регионах (Москва, Московская область, Калужская область и Татарстан), "чтобы людям удобно и необременительно было исполнять обязательства".