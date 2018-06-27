27 июня 201804:11
На Украине осудили иранца на 11 лет тюрьмы за шпионаж
Орджоникидзевский райсуд Харькова вынес обвинительный приговор за шпионаж гражданину Ирана, который был аспирантом одного из вузов города. Свою вину обвиняемый не признал.
Собранных на стадии досудебного следствия доказательств было достаточно для вынесения приговора, сообщили в харьковской прокуратуре. Обвиняемый получил 11 лет лишения свободы.
В Службе безопасности Украины заявляют, что иностранец встречался с сотрудником научного учреждения и пытался узнать у него информацию, содержащую гостайну.
Но этот сотрудник доложил о своих контактах в спецслужбы и при продаже якобы научной работы аспирант был задержан, сообщает "Интерфакс".
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