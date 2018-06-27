Нетрезвый водитель в Приморье выехал на переезд и столкнулся с поездом

В Приморске нетрезвый водитель иномарки выехал на переезд, к которому приближался поезд. Машинист экстренно затормозил, однако локомотив столкнулся с автомобилем. Пострадавших нет, схода состава с рельсов также нет. Задержка поезда составляет 13 минут, передает РИА Новости.

ЧП произошло на переезде перегона Блокпост 1560 – Дальнереченск-1 с исправной автоматической сигнализацией. Водитель грубо нарушил правила движения.

Это уже девятое ДТП на Дальневосточной железной дороге за год. Жертвами аварий стали два человека, еще пять пострадали.