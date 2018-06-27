Известный в прошлом нападающий московского "Спартака" и сборной СССР, участник Суперсерии-1972 Александр Якушев будет принят в Зал хоккейной славы в Торонто. Такое решение принял комитет выборщиков из 18 человек. Официальная церемония введения в Зал славы состоится в ноябре.

Кроме него в Зал славы также войдут действующий комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн, вратарь Мартен Бродер, Мартен Сан-Луи, Вилли O'Ри и Джейна Хеффорд, сообщает nhl.com/ru. Якушев добился успеха на международной арене, став двукратным олимпийским чемпионом (1972 и 1976 годы) и семикратным чемпионом мира.