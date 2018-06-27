Секретная служба США будет ходить с Сарой Сандерс по ресторанам

Пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс будет охранять Секретная служба США после того, как ее отказались обслуживать в одном из ресторанов. Как долго это будет продолжаться, неизвестно.

Ранее американское издание "Вашингтон пост" опубликовало материал, согласно которому владелица ресторана Red Hen в городе Лексингтон попросила Сару Сандерс покинуть заведение.

Персонал не хотел обслуживать Сандерс, так как в ресторане работают несколько молодых людей нетрадиционной сексуальной ориентации, которые осуждают политику Дональда Трампа в отношении представителей гей-сообщества, а также нелегальных иммигрантов, насильно разлучаемых с их детьми, сообщает "Интерфакс".

Хозяйка ресторана и сама не испытывает больших симпатий к нынешней, как она сказала, "бесчеловечной и неэтичной" администрации.

Трамп посоветовал ресторану после данного инцидента помыть окна, так как, по его словам, "если ресторан грязный снаружи, он грязный и внутри".

