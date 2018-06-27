Девять жителей Киргизии попали в больницу с подозрением на сибирскую язву

На юге Киргизии, в Джалал-Абадской области, девять жителей попали в больницу с подозрением на сибирскую язву. Это три женщины и шесть мужчин. Точный диагноз пока не поставлен, передает агентство "Интерфакс".

Врачи считают, что пациенты могли заболеть сибирской язвой из-за употребления мяса зараженных животных. Состояние больных удовлетворительное.

Сибирская язва – острое опасное инфекционное заболевание, известное с древности. Человек может заразиться от больного животного при поедании его мяса, при контакте с предметами, на которых есть бациллы сибирской язвы, через почву, воду, воздух. Известны случаи, когда злоумышленники нарочно заражали своих жертв с помощью писем, в которых содержались споры сибирской язвы. Это так называемые Amerithrax (America – "Америка" плюс anthrax — "сибирская язва") – письма, отправленные американским сенаторам после теракта 11 сентября 2001 года. Жертвами таких писем стали пять человек.