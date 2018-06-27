Николай Патрушев обсудил с руководством Анголы опасность "цветных революций"

Секретарь Совбеза России встретился с президентом Анголы, чтобы обсудить перспективы развития стран в сфере безопасности.

Николай Патрушев прибыл в Луанду, чтобы провести консультации с коллегами. Обсуждали, в частности, как бороться с терроризмом и как не допустить так называемые "цветные революции".

По итогам переговоров представители африканского государства отметили, что Ангола готова расширять связи в военно-технической сфере. Николай Патрушев в свою очередь заявил, что к общению открыты обе страны.