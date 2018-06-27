В США прошли технические слушания по делу российского программиста Никулина

Российский программист Евгений Никулин, которого в США обвиняют во взломе серверов крупных сайтов, предстанет перед судом в начале будущего года. Об этом заявил его адвокат.

В Сан-Франциско прошли технические слушания по делу россиянина. Никулин отказался признавать вину.

В 2016 году программиста задержали в Чехии по требованию Штатов, напоминает телеканал "Россия 24". Этой весной Никулина экстрадировали. Американские власти считают, что он причастен ко взлому соцсети LinkedIn.