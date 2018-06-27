Американская демократия: большая борьба – большой штат

Госдеп США существенно расширит штат, чтобы продвигать демократию, свободу и безопасность. Наймут несколько сотен человек, но не кадровых дипломатов, а технических сотрудников.

Это решение идет в разрез с политикой, которую проводил прежний госсекретарь Рекс Тиллерсон. Будучи главой американского Госдепартамента, он приостановил прием на работу новых сотрудников и хотел сократить неоправданно раздутый аппарат, сообщает "Россия 24".