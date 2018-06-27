В Новосибирске загорелся дом, эвакуированы более 60 жильцов

В Новосибирске загорелся 17-этажный дом, сотрудники МЧС эвакуировали более 60 жильцов. Пострадавших нет.

Пожар вспыхнул в среду утром 27 июня. На момент прибытия первых пожарных из верхних окон шел черный дым. В доме сработала система пожарной сигнализации и дымоудаления, поэтому многие жильцы сразу же смогли покинуть подъезд.

Прибывшие пожарные за 20 минут провели разведку в подъезде, эвакуировали людей и локализовали пожар. Людей спасали из окон и выводили из подъезда по незадымляемым лестничным клеткам.

Причина пожара устанавливается, сообщает РИА Новости.