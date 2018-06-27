Греция снова потребовала у Великобритании вернуть мрамор Парфенона

Вернуть мрамор Парфенона на родину потребовал в ходе визита в Лондон премьер-министр Греции Алексис Ципрас у британского премьера Терезы Мэй.

Ципрас напомнил, что этот вопрос для греков крайне важен и имеет особое моральное значение. Скульптуры, которые относят к мировому культурному наследию, в начале XIX века были незаконно вывезены английским лордом якобы ради их сохранности.

Греция десятилетиями добивается того, чтобы коллекция, как часть национального достояния, вернулась из британского музея в Парфенон.