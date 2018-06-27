Канада вслед за США намерена вести пошлины на сталь

Канада собирается ввести пошлины на сталь из Китая и некоторых других стран. По данным Bloomberg, об этих планах могут официально объявить уже на следующей неделе.

Оттава опасается, что зарубежная продукция мощным потоком хлынет на канадский рынок. А виной всему — торговый протекционизм Вашингтона, передает телеканал "Россия 24". Поставлять в США уже не так выгодно из-за тарифа в 25 процентов, а значит, экспортеры будут искать новые точки сбыта.