На юге Москвы столкнулись грузовик и легковушка: пострадали 3 человека

На юге Москвы столкнулись грузовик и легковушка.

Авария произошла возле дома 61 по Кантемировской улице. В результате пострадали три человека.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, для эвакуации одного из пострадавших на место вылетел вертолет. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.