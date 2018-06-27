Путин вручит 40 госнаград в Кремле

В среду президент России Владимир Путин проведет в Екатерининском зале Кремля церемонию вручения государственных наград, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, в список лауреатов вошли "ученые, деятели культуры, спортсмены, космонавты, медики и работники сельского хозяйства".

"Порядка сорока человек получат из рук президента ордена, знаки отличия и знаки о присвоении почетных званий", — говорится в сообщении пресс-службы.

Такие мероприятия проходят примерно раз в квартал. В одной из предыдущих церемоний президент отметил, что вручение госнаград "собирает выдающихся граждан нашей страны, людей заслуженных и, безусловно, неординарных, чьи достижения имеют для России особую ценность".

Эта церемония станет уже четвертой в текущем году. 23 февраля в День защитника Отечества глава государства передал "Золотую Звезду" Героя Российской Федерации родственникам погибшего в Сирии военного летчика, гвардии майора Романа Филипова.

28 февраля госнаграды из рук Путина получили победители и призеры XXIII зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане, а 20 марта — атлеты-паралимпийцы.