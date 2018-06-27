В Уфе пенсионер спустился по проводам с третьего этажа.

Вечером 26 июня в спасательные службы поступило сообщение о том, что на козырьке подъезда жилого дома на улице Софьи Перовской находится пожилой мужчина, который зовет на помощь. Мужчина (1945 года рождения) рассказал спасателям, что недавно у него умерла жена, и он тяжело переживает утрату. Сын закрывает его дома. В результате мужчина решил выбраться из квартиры по проводам.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Управления гражданской защиты населения города, на месте пенсионера осмотрел врач, серьезных травм у него не было выявлено. После осмотра пенсионеру помогли спуститься по лестнице на землю.