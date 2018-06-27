Французские мясники просят полицию защитить их от веганов

Глава французской федерации мясников Жан-Франсуа Гиар написал открытое письмо властям Франции с просьбой предоставить ее членам полицейскую защиту от веганов и их "физических, вербальных и моральных" атак, передает "Интерфакс".

18 тысяч французских мясников просят помощи у министра внутренних дел Франции Жерара Коллома. В письме говорится, что агрессивные веганы стремятся посеять террор и уничтожить целую ветвь французской культуры потребления мяса. Они кидают камни в мясные лавки и обливают их витрины красной жидкостью, имитирующей кровь, рисуют граффити и используют другие формы вандализма, чтобы пропагандировать свою философию.

Веганы хотят "навязать абсолютному большинству людей свой образ жизни, или даже свою идеологию", пишет Гиар. При этом, по данным опроса, проведенного в 2016 году, во Франции вегетарианцы и веганы составляют лишь небольшую часть населения: мясо в пищу не употребляют около 3% французов.

Французская активистка-веган Мириам-Серж Жуглет была арестована в марте текущего года после того, как написала в Facebook, что смерть мясника Кристиана Медвеса, убитого во время теракта в городе Треб, была справедливой.