Американские фокусы: США говорят о доверии, продавливая свой сжиженный газ

В Вашингтоне проходит Мировая газовая конференция. На одной площадке встречаются главы Минэнерго США, России, а также заместитель председателя Еврокомиссии. Министр энергетики Александр Новак вместе с американскими коллегами затронул и такие чувствительные темы, как строительство "Северного потока-2", а также влияние западных санкций на работу зарубежных компаний в России.

На Мировой газовой конференции, которую Америка принимает впервые за 30 лет, посетителей развлекали фокусами. Во время презентации на сцене двигались роботизированные экраны, а иллюзионисты демонстрировали публике свои умения и перспективы газовой промышленности.

Провернуть свой фокус с Европой в который раз пытаются и американские власти. На газовой конференции много говорят о перспективах, взаимовыгодном сотрудничестве в духе партнерства и уважения, но на практике США просто продавливают свой сжиженный газ в Европу, пытаясь любой ценой остановить конкурента — российский проект "Северный поток-2". В ход идет все — политическое, дипломатическое давление и прямые угрозы ввести санкции, причем как против российских, так и против компаний ЕС. При этом американский сжиженный газ обойдется на треть дороже. Но, по мнению Вашингтона, он для европейцев все равно лучше российского.

"Северный поток-2" стал одной из тем, которую в Вашингтоне обсуждал российский министр энергетики Александр Новак со своим американским коллегой Риком Перри.

"Мы затрагивали и сложные вопросы, касающиеся и санкций, и вопросы реализации "Северного потока-2". Мы обменялись позициями по данному вопросу. Мной была высказана позиция о том, что это экономически целесообразный для Европы проект, в котором заинтересованы европейские потребители и который реализуется европейскими компаниями совместно с "Газпромом", — заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Потребление газа в мире стремительно растет. Для того чтобы удовлетворить этот спрос, нужны серьезные инвестиции и общие усилия. Так что американские санкции мешают всем. Эту тему Новак обсуждал уже с министром финансов США Стивеном Мнучиным.

"Санкции, которые были введены, достаточно негативно влияют, в том числе и на американские компании, которые не могут реализовывать проекты достаточно прибыльные и эффективные в Российской Федерации. Они наносят вред не только взаимоотношениям, но и экономикам стран", — уверен Новак.

Все переговоры проходили за закрытыми дверями, но, как заявил Новак, энергетика — это та сфера, которая потенциально может послужить улучшению отношений между Россией и США. На прощание глава Минэнерго пригласил своего американского коллегу в Москву.