Российское консульство в Анталье подтвердило гибель туриста из Ханты-Мансийска

Гибель 19-летнего жителя Ханты-Мансийска в турецкой Анталье подтвердило российское генконсульство. При этом дипломаты подчеркнули, что данные об обстоятельствах смерти носят конфиденциальный характер и могут быть предоставлены только правоохранительным органам или родным и близким погибшего.

Генконсульство России в Анталье взаимодействует по этому инциденту с местной полицией и властями, сообщает "Интерфакс".

19-летний молодой человек приехал на отдых вместе со своей матерью. В ночь на 24 июня он ушел на дискотеку. Тело молодого человека было найдено на улице утром. По предварительным данным, смерть носит криминальный характер. Россиянина сбросили с крыши после конфликта на дискотеке. Расследованием дела занимается турецкая полиция. Мать погибшего уже вернулась в Россию. Тело молодого человека пока остается в Турции, поскольку с ним проводятся следственные мероприятия.