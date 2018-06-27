В Москву прибыла американская делегация по подготовке встречи Путина и Трампа

В Москву приехал советник по нацбезопасности президента США Джон Болтон. Он захватил с собой в командировку советника по отношениям с Европой и Россией в структуре Совета национальной безопасности Фиону Хилл. Их цель в Москве — базовая подготовка российско-американского саммита. Болтону предложена возможность личной встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Приезд Болтона — несомненно позитивное событие, считает председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Федор Лукьянов. По его мнению, отсутствие нормальной коммуникации на высоком политическом уровне между двумя державами, способными физически уничтожить друг друга и весь мир своими ядерными арсеналами — нонсенс. Даже в суровые времена "холодной войны" такая коммуникация имелась. И восстановление коммуникации – одна из задач этой поездки Болтона, рассказал "Интерфаксу" Федор Лукьянов.

При этом, считает Лукьянов, нужно четко понимать пределы возможного. Сейчас нет базовой повестки разговора Путина и Трампа. Москва и Вашингтон не стремятся жестко фиксировать статус-кво в отношениях, потому что их сейчас фактически нет.

"Есть набор тем, которые вроде бы обязательно должны обсуждаться (это ядерная стратегическая стабильность, Сирия, Украина, Корейский полуостров, кибербезопасность плюс набор прикладных двусторонних вопросов), но разговора по ним, по сути, не ведется, — отметил политолог. — Для Трампа эта встреча, похоже, важна и как демонстрация того, что как по-настоящему сильный лидер он игнорирует крайне неблагоприятный фон и делает то, что считает нужным. Это еще одна игра на внутреннем поле, где контакты Трампа с Путиным вызывают истерику у части представителей верхнего эшелона".

Что касается Путина, то для президента России важно понять характер Трампа, а в идеале застолбить Россию как незаменимого, а в ряде вопросов равноценного партнера США. Путин и Трамп, по мнению российского политолога, ярко выраженные лидеры, которые явно интересны друг другу, хотя характер этого интереса пока не вполне прояснен.

Впрочем, добавляет Федор Лукьянов, ожидать прорывов от предстоящего саммита Россия-США не стоит: качественные изменения в отношениях готовятся долго и тщательно. А этот саммит будет проходить почти с листа, без длительной подготовки и проработки. Выяснение взаимных намерений и прощупывание психологии собеседника – это более важное содержание этой встречи, чем формальные договоренности о чем-то, отмечает Лукьянов.

"Межличностных отношений недостаточно для стабильной базы отношений стран, — подчеркивает эксперт. — Речь только о ситуативном "разруливании" кризисов и снижении рисков. Да и то не в полной мере — оба лидера по характеру не из трусливых, считают довольно высокую степень риска допустимой".

По предварительным данным, Путин и Трамп могут встретиться 15 июля в Вене.