Бывшая Шнурова прокомментировала сообщения о причинах развода

Матильда Шнурова попросила "конспираторов, наблюдателей и толкователей" не пытаться строить догадки о ее разводе с лидером группы "Ленинград". Таким образом, она впервые дала комментарий о своем расставании с Сергеем Шнуровым.

"Жизнь сложнее, чем лента новостей. Порой и сами главные герои не понимают, что произошло на самом деле", — написала она на своей странице в Instagram.

Матильда посоветовала людям занять своей жизнью, а не чужой: "Она проходит мимо, пока вы сидите в интернете, сливая свое драгоценное время в никуда".

О разводе Шнуровых стало известно в конце мая. Сергей Шнуров на своей странице написал, что они с Матильдой расстаются. Тогда он попросил СМИ "не нарушать личное пространство". Однако потом он опубликовал стихотворение, в котором были такие слова: "Женщин много – я один". Позже источник из близкого окружения пары рассказал, что якобы Сергей решил расстаться с супругой из-за ее неверности.