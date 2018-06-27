В Иркутской области жестко сел Ан-2

В среду самолет Ан-2 совершил жесткую посадку на территории Нижнеудинского района Иркутской области, пострадавших нет, передает "Интерфакс".

По информации экстренных служб региона, самолет Ан-2 приземлился на остров на реке Уда. Никто не пострадал. На борту было три человека — два пилота и наблюдатель, который вел мониторинг лесопожарной ситуации. На место выехали врачи и спасатели.

Известно, что борт принадлежит частной авиакомпании "Феникс". "Кукурузник" облетал территорию по договору с авиалесоохраной.