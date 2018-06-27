В Костроме сбили выбежавшего на дорогу пешехода

В Костроме вчера, 26 июня, недалеко от ремонтирующегося моста произошла авария: пешеход внезапно выбежал в неположенном месте на проезжую часть и попал прямо на капот двигающегося автомобиля. От страшного удара мужчину подбросило в воздух, перевернуло и он упал на асфальт. Приехавшие врачи забрали пострадавшего в реанимацию, сейчас его состояние тяжелое, но стабильное.

Позже в социальных сетях развернулось обсуждение этой аварии, при этом пользователи практически единодушно соболезнуют и сочувствуют водителю автомобиля, сбившего бежавшего мужчину. Очевидцы ДТП пишут, что пешеход "шёл вдоль дороги сначала с футболкой в руках, вполне трезвый, и резко решил перебежать, по сторонам не посмотрел".