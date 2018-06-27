Путин встретит Болтона в Кремле

Помощника президента США Джона Болтона пригласили в Кремль. Здесь его будет ждать глава российского государства Владимира Путин. Их беседа состоится 27 июня, подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

При этом в течение дня у Болтона намечено несколько встреч в Москве, сообщает ТАСС. Он встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в мидовском особняке на Спиридоновке, с руководством Совета безопасности России и помощников президента России Юрием Ушаковым.

О тематике обсуждаемых тем на встрече Болтона с Путиным Дмитрий Песков предложил не гадать. "Давайте дождемся этой встречи", — предложил пресс-секретарь российского президента и добавил, что Юрий Ушаков по ее итогам проинформирует кратко журналистов.

Ясно одно: в Москве Болтон будет обсуждать вопросы разоружения, двусторонние отношения, а также международную стабильность и региональные вопросы – ситуацию в Сирии, на Украине и Корейском полуострове.

В рабочем графике Владимира Путин 27 июня вручение госнаград в Кремле, а также ряд рабочих встреч, среди которых и встреча с помощником президента США. Джон Болтон взял с собой в командировку в Москву также советника по отношениям с Европой и Россией в структуре Совета национальной безопасности Фиону Хилл. Их цель в Москве — базовая подготовка саммита Путина и Трампа. По предварительным данным, российско-американская встреча на высшем уровне может пройти в Вене 15 июля. О подготовке встречи Трампа и Путина сообщил официальный представитель Совета национальной безопасности Гарретт Марки в своем Twitter.