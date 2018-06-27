В Подмосковье нашли изрешеченный пулями труп москвича

В Подмосковье нашли труп молодого человека с огнестрельными ранениями. Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России Ольга Врадий, личность убитого уже установлена.

24 июня 22-летний москвич позвонил родителям и сообщил, что едет на своей машине к друзьям в Раменский район Московской области. После этого связь прервалась.

Через несколько дней труп москвича нашли с завязанными глазами и руками. Грудная клетка была буквально изрешечена пулями.

На месте преступления изъято 7 гильз без маркировки калибра 9 миллиметров, буксировочный трос и другие улики. По факту преступления возбуждены дела по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".