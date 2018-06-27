Белых будет сидеть под Рязанью

Никиту Белых из СИЗО "Лефортово" этапировали в Рязань. Перед этапом его обследовали медики, которые не выявили противопоказаний к перевозке. Экс-губернатор Кировской области был осужден за получение взятки и приговорен к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 48 миллионов рублей. Также суд запретил ему 3 года работать на госслужбе.

В Рязани или Рязанской области лишившийся доверия президента России губернатор будет отбывать присужденный ему Пресненским судом Москвы срок, сообщает ТАСС. При этом суд исключил из дела Никиты Белых признак "вымогательство взятки", а также полностью оправдал экс-чиновника по второму инкриминируемому ему эпизоду получения взятки в связи с недостаточностью доказательств.

Ранее предполагали, что Никиту Белых отправят в кировскую колонию, где он будет работать библиотекарем.