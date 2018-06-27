Режиссер Богомолов уходит из МХТ им. Чехова

Константин Богомолов подтвердил информацию о своем уходе из МХТ им. Чехова. Об этом он пишет на своей странице в Facebook.

По его словам театр с ним как с режиссером "не связывает никаких планов". При этом останется ли он помощником худрука — Богомолов не знает. Последней его режиссерской работой станут "Три сестры".

Информация том, что театр не собирается продлевать контракт с Богомоловым, появилась накануне. Первый свой спектакль в МХТ он поставил в 2012 году, это было "Событие" по Владимиру Набокову.