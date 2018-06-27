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Изучение и отлов астероидов Солнечной системы 1 час назад
Новый аппарат зафиксирует, как человечество изменило орбиту астероида
Европейское космическое агентство (ЕКА) раскрыло подробности первой в истории космонавтики миссии к двойному астероиду.
Речь идёт о проекте Hera ("Гера"). Аппарат отправится к астероиду Дидим. Эта глыба размером около 780 метров имеет спутник. Неофициально он называется Didymoon, то есть "луна Дидима". Размер этого небесного тела – примерно 160 метров.
Именно на изменение орбиты "Дидимуна" направлена миссия DART, о которой "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) подробно рассказывали. Напомним, что в октябре 2022 года этот аппарат должен столкнуться с "астероидной луной" на скорости 21600 километров в час. Планируется, что это столкновение изменит орбиту "Дидимуна" в достаточной степени, чтобы эффект можно было измерить.
Это будет первая в истории попытка изменить орбиту природного небесного тела. Конечно, такой удар не сдвинул бы крупный астероид с траектории, по которой он обращается вокруг Солнца. Поэтому и был выбран маленький "Дидимун", а менять предполагается орбиту, по которой тот движется вокруг Дидима. Но это лишь репетиция. Её задача – отработать технологии для возможной будущей защиты Земли от непрошеных гостей. В случае "боевой тревоги" будут использоваться куда более мощные снаряды.
Разумеется, земные обсерватории будут следить за событиями, что называется, во все глаза. Однако минимальное расстояние между Землёй и Дидимом составляет 11 миллионов километров, а объект по астрономическим меркам очень маленький и, следовательно, тусклый.
Тут-то и пригодится Hera, которая в декабре 2026 года выйдет на орбиту астероида. В частности, она точно измерит новые параметры орбиты и определит размеры и форму кратера, оставшегося от столкновения. Район удара планируется снимать с разрешением (детализацией) всего в 10 сантиметров, что, разумеется, недостижимо для земных телескопов. Ожидается, что диаметр кратера составит около 10 метров.
"Ключевые данные, собранные Герой, превратят грандиозный, но одноразовый эксперимент в хорошо понятную технологию планетарной обороны. Такую, которая в принципе может быть воспроизведена, если нам когда-либо понадобится остановить приближающийся астероид", – объясняет менеджер проекта Ян Карнелли (Ian Carnelli).
Впрочем, задачи "Геры" этим не ограничиваются.
"Такая двойная система астероидов является идеальным тестом для эксперимента по защите планеты [от астероидных атак], но также является совершенно новой средой для исследования астероидов. Хотя двойные системы составляют 15% всех известных астероидов, они до сих пор не изучались [космическими аппаратами], и мы ожидаем сюрпризов", – говорит Карнелли.
Основной целью исследования аппарата станет "Дидимун". "Гера" изучит его с помощью оптической и инфракрасной камеры, а также радара и лидара. Планируется составить подробные карты поверхности тела. И это будет самый маленький астероид в истории, исследованный с помощью космического аппарата.
Кроме того, зонд поможет определить массу тела. Для этого он измерит, как Дидим смещается под действием притяжения своей луны. Планируется, что по результатам этих измерений массу "Дидимуна" можно будет рассчитать с погрешностью менее 10%.
Конечно, рассчитать движение зонда в гравитационном поле маленького Дидима и его крошечной луны – непростая задача. Инженеры планируют опереться на опыт миссии "Розетта", которая успешно вышла на орбиту кометы Чурюмова–Герасименко и даже посадила на неё спускаемый модуль.
В разработке измерительной аппаратуры инженеры также опираются на накопленный опыт. В частности, фотокамера будет копией инструмента, хорошо зарекомендовавшего себя при работе на зонде Dawn, который сейчас исследует Цереру.
Издание New Atlas приводит дополнительные технические подробности. Масса "Геры" составит около 800 килограммов, а по размерам аппарат будет сравним с большим письменным столом. Электроэнергию зонд будет получать от солнечных батарей, а топливом для двигателей послужит гидразин. Разумеется, аппарат, находящийся столь далеко от Земли, будет управляться собственным навигационным компьютером для работы в автономном режиме.
Кроме того, "Гера" понесёт на борту несколько микроспутников формата кубсат. Они будут выпущены на орбиту астероида. Предполагается собрать с их помощью дополнительные научные данные, а также испытать систему связи и взаимодействия между аппаратами.
Это будут первые кубсаты, запущенные ЕКА в дальний космос (то есть дальше околоземной орбиты). К слову, НАСА уже отправило такие аппараты к Марсу в рамках миссии InSight.
Напомним, что "Вести.Наука" рассказывали и о других миссиях к астероидами. Например, мы говорили об аппарате "Хаябуса-1", впервые в истории доставившем на Землю образцы астероидного грунта, и внимательно следим за миссией его преемника – зонда "Хаябуса-2".
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