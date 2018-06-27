В Сербии осудили вдову Милошевича, живущую в России

Вдова экс-президента Югославии Слободана Милошевича Мириана Маркович приговорена Сербским судом к году тюрьмы заочно, передает ТАСС.

Маркович приговорена к тюремному заключению за незаконное выделение государственных квартир. С 2005 года она находится в международном розыске.

Известно, что в настоящее время вдова Милошевича живет в России.

По данным Генпрокуратуры РФ, в 2010 году Маркович получила в России политическое убежище, в связи с чем не может быть выдана по международному ордеру сербского отделения Интерпола.