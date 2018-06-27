Ленин значит победа! Суеверные болельщики выстроились в 400-метровую очередь к мавзолею

К мавзолею Ленина как в советские времена выстроилась гигантская очередь. Она начинается от Никольской башни, а затем спускается вниз по Кремлевскому проезду, а затем разворачивается в обратную сторону до мавзолея. Согласно сервису "Яндекс.Карты" ее длина составила около 400 метров.

Мавзолей Ленина стал обязательным местом посещения для футбольных болельщиков, отмечает РИА Новости. Болельщики стоят в гигантской очереди более чем по часу. К 10 часам утра на вход в мавзолей уже выстраивается толпа. А китайские туристы выстраиваются в очередь еще раньше, приходят к Красной площади уже к 6 часам утра.

В очереди к Ленину много туристов из Латинской Америки. Стоявшие в очереди 26 июня болельщики Перу честно рассказали, что к Ленину пришли за удачей для своей сборной. Якобы он точно принесет ей победу. Об этом им на стадионе поведали болевшие за свои команды французы и датчане. 16 июня команда Перу уступила Дании, пропустив один мяч, а 21 июня с таким же счетом проиграла сборной Франции.

Ленин не подвел. Надежды перуанских болельщиков полностью оправдались. В игре против Австралии перуанские игроки победили, забив два мяча в ворота противника.

По мнению представителей комендатуры Кремля, никакого ажиотажа при посещении мавзолея нет. По Красной площади прогуливаются болельщики с флагами своих сборных, которые они набрасывают себе на плечи. Особой популярностью у туристов, несмотря на жару, пользуются шапки-ушанки и российские военные фуражки.

А вот командам, которые играют 28 июня, Ленин вряд ли поможет: в этот день мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены будут закрыты для посетителей.