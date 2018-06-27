В Британии проворовавшийся менеджер потратил украденные 500 тысяч на котов и алкоголь

41-летний финансовый менеджер из Британии Мэттью Фэрримонд попался на мошенничестве в особо крупных размерах. Он ограбил строительную компанию, где трудился, на 370 тысяч фунтов (500 тысяч долларов). Украденные средства Фэрримонд потратил, среди прочего, на породистых котят, сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Свои аферы менеджер проворачивал под видом благотворительности. Британец якобы переводил деньги на счета некоммерческих фондов, а на самом деле клал их себе в карман.

Полиция признала его виновным в 12 эпизодах мошенничества. Мужчина купил себе дом, ездил в дорогостоящие поездки и приобретал элитные напитки.

Суд приговорил Фэрримонда к четырем годам тюрьмы.