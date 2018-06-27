Джон Болтон приехал в Кремль

Президент России Владимир Путин принял в Кремле помощника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона.

Как сообщает ТАСС, встреча проходит в Представительском кабинете Первого корпуса Кремля. В беседе принимают участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров.

Болтон прибыл в Россию сегодня. Ранее уже он провел отдельную встречу с Лавровым, сообщает ТАСС. Беседа, продолжавшаяся около двух часов, проходила за закрытыми дверями без журналистов. Кроме того, с Болтоном встретился первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов. Речь шла о перспективах взаимодействия России и США по линии советов безопасности двух стран.

Предполагается, что одной из тем обсуждения станет возможность встречи президентов России и США. Российская сторона не подтверждала и не опровергала вероятность проведения такого саммита в середине июля, напоминает "Интерфакс".