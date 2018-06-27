Путин: Москва никогда не стремилась к конфронтации с Вашингтоном

Москва никогда не стремилась к конфронтации с Вашингтоном. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Встреча прошла в Представительском кабинете Первого корпуса Кремля.

Путин констатировал, что сейчас российско-американские отношения находятся "не в самой лучшей форме". Он считает, что это "в значительной степени результат острой внутриполитической борьбы в самих США". По словам Путина, приезд Болтона в Москву вселяет надежду на то, что Россия и США смогут сделать первые шаги "к восстановлению полноформатных отношений".

"Россия никогда не стремилась к конфронтации, — подчеркнул Путин. – Надеюсь, мы с вами сможем сегодня поговорить о том, что могли бы сделать с обеих сторон для того, чтобы восстановить полноформатные отношения на основе равенства, уважения".

Как сообщает "Интерфакс", в свою очередь Болтон выразил надежду на то, что его приезд даст возможность поговорить на тему улучшения отношений двух стран: "Я надеюсь, что мы сможем в ходе наших переговоров обсудить возможности улучшения взаимоотношений между Россией и США по направлениям, по которым у нас есть определенное согласие".

С американской стороны во встрече участвуют посол США в РФ Джон Хантсман, старший директор по России и Европе в совете национальной безопасности США Фиона Хилл, а также директор по России и Европе в совете национальной безопасности США Джо Вэнг. Российскую сторону представляют также глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и министр обороны Сергей Шойгу.